Ordensleben als „großes Abenteuer“

Seit vier Jahrzehnten hat Schwester Regina im Ursulinen-Gymnasium Klassen in die Sommerferien verabschiedet. Diesmal fielen ihr die letzten Unterrichtsstunden schwer: Die Ordensfrau scheidet nämlich aus dem aktiven Dienst als Lehrerin für katholische Religion aus. Und damit verlässt die letzte Ursuline das Kollegium. Gleichwohl will die Mitsechzigerin „ihrer“ Schule engagiert erhalten bleiben.

„Schwester Regina hat unzählige Schülerinnen und Schüler geprägt, ob im Religionsunterricht, bei außerunterrichtlichen Fahrten oder sonstigen Projekten. Als Ursuline hat sie der Schule ein unverwechselbares Gesicht gegeben.“ Dieser Kommentar findet sich auf der Homepage des Gymnasiums. Beim Gespräch mit der gebürtigen Wiesbadenerin und begeisterten Mannheimerin wird schnell klar: Regina Hunder hat ihren Beruf stets als Berufung empfunden. Religionsunterricht bedeutet für sie, Gott erlebbar zu machen und dabei Lebensthemen aufzugreifen. Wer bin ich? Was ist der Sinn des Daseins? Welche Hoffnung währt über den Tod hinaus? Ihr lag und liegt am Herzen, auf Fragen wie diese gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Antworten zu finden. Schwester Regina sieht sich als Seelsorgerin im wahrsten Sinne des Wortes.

Und was hat die einstige Schülerin des Ursulinen-Gymnasiums bewogen, selbst Ursuline zu werden? Rückblickend berichtet sie von der einstigen Landschulheimleiterin Schwester Josefa, die ihre Neugier auf ein Leben als Ordensfrau und den Wunsch geweckt hat, Gott näher zu kommen. „Aus dieser Sehnsucht wurden Jahre des Suchens, Fragens und Ringens.“ Ab 1975 absolvierte sie in Freiburg eine Ausbildung zur Gemeindereferentin sowie Religionspädagogin und trat im Schwarzwälder Schonach ihre erste Stelle an. Als sie 1981 im Mannheimer Ursulinenkloster um Aufnahme in ein zweijähriges Noviziat bat, entschied sie sich bewusst für diese Ordensgemeinschaft: „Für mich war ausschlaggebend, mit jungen Menschen zu tun zu haben und nicht versetzt zu werden.“ Hintergrund: Ursulinen zeichnet eine „stabilitas loci“ aus, will heißen: Sie bleiben an einem Ort. Das Ordensleben sieht die 65-Jährige als „nie aufhörende Liebesgeschichte“ mit Gott und damit auch mit Menschen. „Außerdem ist es ein großes Abenteuer“. Schwester Regina verschweigt keineswegs, dass die erste Lektion als Nonne – nämlich Loslassen – ziemlich „hart“ war. Die Pferdeliebhaberin tat sich vor allem mit dem Gedanken schwer, nie mehr reiten zu können. Dass sie Jahre später wieder in den Sattel steigen würde, war damals nicht absehbar. Als Schwester Regina am Ursulinen zu unterrichten begann, saßen ausschließlich Mädchen in den Klassen. Die später aufgenommenen Jungs möchte sie nicht missen – „eine Bereicherung“. Die Nonne hat so manchen Wandel erlebt. Auch dass Religiosität bei vielen Familien kaum noch eine Rolle spielt. Deshalb findet sie gerade heute wichtig, „Werte zu vermitteln“, christliche Spiritualität spürbar zu machen.

Damals noch 24 Mitschwestern

Und deshalb hat die Ursuline auch für Erwachsene Kurse geleitet – ob meditatives Tanzen oder die Kunst des Durchatmens. Zu den Projekten, die sie weiter betreuen möchte, gehört „Mit sechs Füßen und der Bibel dem Leben auf der Spur“. Streng genommen müsste es „mit vier Hufen und zwei Füßen“ heißen, weil sich die Gruppen Themen wie Freundschaft, Freiheit, Verantwortung, Respekt vor Mitgeschöpfen auf dem Pferderücken nähern. Nach ihrem schweren Fahrradunfall 1999 – „Gott schenkte mir das Leben neu“ – hat Schwester Regina das zunächst in dem Gestüt Neustadt-Dosse erlebte Projekt mit dem Mannheimer Reiterverein für Schülerinnen und Schüler weiter entwickelt.

Als sie sich für ein Ordensleben entschied, gab es in Mannheim noch 24 Mitschwestern. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, dass irgendwann der Nachwuchs ausbleiben und sie in Mannheim als Solo-Ursuline übrig bleiben würde – „eine ganz neue Herausforderung“. Schließlich wohnt Schwester Regina, die eigentlich Gemeinschaft suchte, inzwischen allein auf dem Lindenhof. Sie erzählt, sich bereits bei „Maria Hilf“ , der aus Kindheitstagen vertrauten Pfarrei, einzubringen. Außerdem behält sie ein Büro im Konventsgebäude gleich neben der Schule. Schon deshalb bleibt sie „ihrem“ Gymnasium an der Sternwarte ganz nah.