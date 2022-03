Orchester in Weikersheim ausgezeichnet

Dass es gewonnen hat, stand schon länger fest – jetzt gab es die Trophäe: Mit dem ersten, mit 3000 Euro dotierten Jugendorchesterpreis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) wurde das Mannheimer Jugendsinfonieorchester in Weikersheim ausgezeichnet. Zwei zweite Preise gingen an Jugendensembles in Schwerin und in Stuttgart. Mit den Preisen, die unter der Schirmherrschaft der Bundesjugendministerin stehen, würdige der musikalische Jugendverband neben der musikalischen Qualität besonders die fantasievolle Programmgestaltung und stelle die eigenverantwortliche Umsetzung des Konzertprojekts durch die Jugendlichen in den Vordergrund.

„Unverzichtbarer Mehr-Wert“

JMD-Präsident Johannes Freyer lobte die Jugendlichen: „Einstehen und sich einsetzen fürs Orchester – mit Konzerten im Lockdown-Style oder einem Maskenball habt ihr in der Corona-Zeit in beeindruckender und berührender Weise gezeigt, welch unverzichtbarer Mehr-Wert es ist, als Ensemble gemeinsam mit anderen Musik zu machen.“

Jugendorchester aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich am Wettbewerb beteiligt, den die Jeunesses Musicales Deutschland seit 1996 alle zwei Jahre durchführt. 13 Orchester wurden nominiert. Die realisierten Konzertprojekte für den Wettbewerb seien „mehr als außergewöhnlich zu nennen“, hieß es zur Begründung weiter. epd

