Open-Air-Weihnachtsgottesdienst auf Mannheimer Marktplatz

Mannheim. „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet“ – wo am Samstag, 24. Dezember, morgens noch Obst und Gemüse verkauft werden, wird abends eine Christmette der anderen Art gefeiert: Unter dem Motto Mensch.Gott.Weihnachten findet ein Open-Air-Weihnachtsgottesdienst auf dem Mannheimer Marktplatz statt. „Kreativ und poetisch Weihnachten erleben, in strahlender Atmosphäre, outdoor mitten in der City. Mit guter Musik und Sprache von heute – das ist unser Weihnachtsgottesdienst“, erläutert Kathrin Grein, die Leiterin der Katholischen Hochschulgemeinde und Organisatorin der Feier unter freiem Himmel. Los geht’s um 17 Uhr auf dem Marktplatz (G1). Bei schlechtem Wetter in der Marktplatzkirche St. Sebastian.

