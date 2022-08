Open-Air-Kino geht in die vierte Runde

An diesem Dienstag geht es los: Vom 16. August bis 13. September verwandelt sich die Aktionsfläche ALTER am Alten Meßplatz wieder in ein kostenfreies Open-Air-Kino. Die Veranstaltungsreihe „ Mannheim Kinokult Open Air“ findet nun schon im vierten Jahr statt. Ausgerichtet wird sie vom Kulturamt der Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West und dem ALTER. Immer dienstags finden an fünf Abenden bis zu 99 Kinogäste Platz. Filmstart ist ab 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet ein Ersatztermin am jeweils darauffolgenden Montag statt.

Das diesjährige Motto der Reihe lautet „Zwischen*Welten“. Das Programm umfasst Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die in Mannheim und Umgebung gedreht wurden und/oder gemeinsam mit Mannheimer Filmschaffenden und Filmfirmen entstanden sind. Den Anfang macht die Komödie „I was a male war bride – Ich war eine männliche Kriegsbraut“ aus dem Jahr 1949. red