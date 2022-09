Open-Air auf dem Mannheimer Maimarktgelände: Die Ärzte legen los

Mannheim. Die Ärzte beginnen ihr Open Air auf dem Mannheimer Maimarktgelände pünktlich wie die Maurer. Kurz vor 20 Uhr scheppert hinter dem Vorhang “Also sprach Zarathustra” in der schaurig-schönen Version des Amateur-Orchesters Portsmouth Sinfonia hervor. Dann beginnen die Berliner sogar zwei Minuten vor acht.

Das erste eigene Lied “Himmelblau”, gespielt zunächst noch hinter dem Vorhang, passt gerade noch, denn um 20 Uhr wird es allmählich dunkel. Dafür entfaltet die Lichtshow schnell volle Wirkung, was bei Sommer-Open-Airs lange nicht der Fall ist. Der nachdenkliche Song wird erstaunlich einfühlsam mitgesungen, als er im letzten Drittel Tempo aufnimmt, wird mitgeklatscht. Und wie immer bei den Ärzten geht es Schlag auf Schlag: In “Noise” wechseln sich Farin Urlaub und Bela B beim Gesang - bis jetzt passt alles inhaltlich in die Post-Zeitenwende-Zeit. Auf jeden Fall der Refrain “ Es wird Zeit für etwas Neues”. Mit “Wir sind die Besten” folgt ein noch schnellerer Dreiminüter, der politisch noch deutlicher wird. So kann’s weitergehen…