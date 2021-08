Onlinelehre oder Saal?

Die KlimalisteBW Rhein-Neckar stellt in einer Pressemitteilung zur Friedrichspark-Bebauung infrage, „ob überhaupt Bedarf nach Neubauten im Park besteht.“ Die Universität habe nach drei Semestern unter Pandemiebedingungen einen enormen Schritt in der digitalen Lehre unternommen. „Es ist daher unklar, ob nach Corona in vollem Umfang zu den altbackenen Präsenzformaten der Massenuniversität zurückgekehrt wird.“ Es gebe in der Stadt „viele, teils sehr zentrale, leerstehende Gebäude und Brachflächen“, die hierfür genutzt werden könnten, etwa die ehemalige St. Hedwig-Klinik in A2. In Strukturwandel-Zeiten mit Homeoffice könne man „ein wenig mehr Agilität und Zukunftsgewandtheit“ von einer Uni „sicher erwarten“, heißt es, um Grünflächen zu schützen. Die Uni hat zuletzt erneut im Gemeinderat dargestellt, wie wichtig ihr die drei geplanten Erweiterungsbauten sind, die nach Abriss des alten Eisstadions im nördlichen Teil des Friedrichsparks entstehen sollen. red

