Onlinediensterichtig nutzen

Jugendarbeit lebt von Präsenz und von direkten Kontakten. Eigentlich. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich manche Angebote aber auch digital umsetzen lassen und oftmals sogar die Reichweite erhöhen. Deshalb bietet der Stadtjugendring am Samstag, 24. Juli, einen Workshop zum Thema „Streaming und Onlineveranstaltungen“ an. Alexander Bayer, Medienfachmann im Jugendkulturzentrum Forum, hat sich während des Lockdowns intensiv mit der Thematik befasst und gibt sein Wissen an alle Interessierten aus Vereinen und Verbänden weiter. „Die unsichere Lage zeigt doch deutlich, wie wichtig es ist, eine Ausweichmöglichkeit zu haben, falls Präsenzangebote wieder eingeschränkt werden müssen“, sagt er. Der kostenlose Workshop, der im Jugendkulturzentrum Forum stattfinden wird, ist vorrangig als Kompetenzerwerb für (junge) Menschen aus Vereinen und Verbänden gedacht. Anmeldung über www.vereinswerkstatt.de, Auskunft auch unter Tel.: 0621/33 85 612 oder per Mail: info@sjr-mannheim.de. red

