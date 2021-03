Seit Ende des 19. Jahrhunderts emigrierten viele Juden aus Osteuropa in den Westen. Auch in Mannheim wanderten Ostjuden ein, die häufig an ihren Traditionen festhielten und jiddisch sprachen. In den Quadraten entstanden kleine Synagogen, die „Betstübel“. Andere Einwanderer integrierten sich in die bestehende jüdische Gemeinde. Der Hass der Nationalsozialisten traf die Ostjuden mit besonderer Brutalität. Jahrzehnte später ermöglichte das Ende der Sowjetunion neue Einwanderungsmöglichkeiten. Ein Buch dokumentiert über 100 Jahre hinweg Einzelschicksale und die unter sehr verschiedenen Bedingungen erfolgten Migrationsbewegungen und Integrationswege in die Stadtgesellschaft.

AdUnit urban-intext1

Die Buchvorstellung war ursprünglich als Präsenzveranstaltungin der Jüdischen Gemeinde geplant. Aufgrund der Pandemielage wird die Veranstaltung nun ohne Publikum aufgezeichnet. Der Stream steht ab Mittwoch, 31. März, für eine Woche auf www.marchivum.de zur Verfügung. red