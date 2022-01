Online-Vortrag über Chatbots und digitale Sprachassistenten

Mannheim. „Guten Tag, hier ist das Smart-Office, wie kann ich Ihnen helfen?“ – immer öfter finden Kundengespräche mit Chatbots und digitalen Sprachassistenten statt, die rund um die Uhr verfügbar sind und dank Künstlicher Intelligenz Standardfragen beantworten oder auch wiederkehrende Arbeiten wie die Terminvergabe organisieren. Um solche digitalen Mitarbeiter geht es in einem Online-Vortrag des Technoseums am Mittwoch, 12. Januar, um 18 Uhr.

Referent ist Jonas Moßler. Er ist Gründer des Start-ups SUSI & James aus Mannheim und entwickelt diese digitalen Mitarbeiter. In seinem Vortrag will er laut Technoseum-Mitteilung einen Überblick geben über Funktionen und Einsatzmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe Forum Mannheim statt, die sich dem „synthetischen Zeitalter“ widmet. Der Vortrag wird vom VDI Nordbaden-Pfalz ausgerichtet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung unter forum mannheim: Always on Demand, Der Einsatz von Digitalen Mitarbeitern in Unternehmen erforderlich.

Digitale Mitarbeiter der Mannheimer Firma kommen laut Mitteilung schon heute zum Beispiel in Arztpraxen und Autohäusern beim Kundenkontakt zum Einsatz und können sich dank einer besonderen Technologie eigenständig weiterentwickeln. Dabei werden etwa Krankheitssymptome abgefragt, oder der digitale Mitarbeiter ruft selbst bei Patienten an, um sie an Termine zu erinnern. In seinem Vortrag geht Moßler auch auf die Frage ein, wie diese neuen „Kollegen“ die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden beeinflussen.