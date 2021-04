Online-Vortrag: Bio-Gerichte günstig kochen

Mannheim. Ist bio teuer? Die Food-Journalistin, Kochbuchautorin und Restauranttesterin Rosa Wolff hat den Selbstversuch gewagt und berichtet davon ab 19 Uhr in einem Online-Vortrag der Mannheimer Abendakademie. Einen Monat lang hat sie versucht, sich von 4,35 Euro am Tag ausschließlich mit Bio-Lebensmitteln zu ernähren. Dies war der Betrag, der zum Zeitpunkt ihres Experiments alleinstehenden Hartz-IV-Empfängern zugebilligt wurde. Die Teilnahme am Online-Vortrag ist frei; allerdings ist eine Anmeldung unter Kursnummer X230116 notwendig, damit der Link zum Vortrag rechtzeitig zugemailt werden kann. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0621/ 107 6150 und abendakademie-mannheim.de.

AdUnit urban-intext1