Online-Veranstaltung: Bilinguale Vorlesestunde am 3. Juli

Mannheim. Eine bilinguale Vorlesestunde der Stadtbibliothek findet am Samstag, 3. Juli, um 11 Uhr online statt. Laut Meldung der Stadt Mannheim liest Gledis Londo aus dem Kinderbuch „Wer hat mein Eis gegessen?“ von Rania Zaghir und Racelle Ishak abwechselnd in deutscher und albanischer Sprache. Das Buch erzählt die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das sich fragt: Wie esse ich mein Eis, ohne mich zu bekleckern? Sie bekommt von fünf Fabelwesen Tipps - doch am Ende ist das Eis weg. Nach der Vorlesestunde werden gemeinsam Monster gemalt. Die Vorlesestunde aus der Reihe „Colibri – interkulturelle Angebote der Stadtbibliothek Mannheim“ findet in Kooperation mit dem Migrationsbeirat der Stadt Mannheim statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de ist erforderlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung die Zugangsdaten.

