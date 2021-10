Online und Präsenz – neue Lehrkonzepte greifen

Die Pandemie hat gerade der jungen Generation viel abverlangt. Gefrustet vom Online-Unterricht zögern viele in der aktuellen Situation, ein Studium aufzunehmen. Die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) in Mannheim hat die Pandemie genutzt, um neue Konzepte für ihren Lehr- und Lernbetrieb zu entwickeln. Seit diesem Wintersemester bietet sie ein angepasstes Lehrkonzept und weitere Angebote, um auch mit Distanz Nähe zu Hochschule und Mitstudierenden halten zu können. Leitgedanke ist die so wichtige individuelle Betreuung der Studierenden und die optimale Vermittlung der Studieninhalte. Corona war dabei der Beschleuniger für die bereits gestartete Digitalisierung des Unterrichts.

Ob in Präsenz oder online – im Studium ist beides möglich. © dpa

Blended Learning ist im neuen Lehrkonzept der HdWM nicht nur eine bloße Reaktion auf die Pandemie. Vielmehr ist es ein wichtiger Schritt für die Zukunftsgestaltung der Hochschule. „Wir hatten schon lange an einem digitalen Lehrkonzept gearbeitet,“ berichtet die Präsidentin der HdWM, Perizat Daglioglu. „Das hat uns beim Ausbruch der Pandemie einen wichtigen Vorsprung gegeben. Die Erfahrungen der letzten Semester haben es uns erlaubt, unsere Pläne zu verfeinern. Was online gut funktioniert, muss nicht zwangsläufig an der Hochschule gehalten werden. Was Interaktion und Kommunikation im Kursverband braucht, funktioniert am besten in Präsenz an der Hochschule,“ so Daglioglu.

Mit diesem Modell werden unterschiedliche Lerntypen angesprochen und in ihrer Entwicklung gefördert. Wer gerne in Gruppen lernt, wird genauso gefordert wie Lerntypen, die am liebsten allein lernen. Strukturierte Studierende erhalten die für sie wichtigen Freiräume, während individuelle Unterstützung für diejenigen angeboten werden kann, die sie für ihren Lernprozess benötigen.

Letzte Plätze zu vergeben

Wer sich von dem neuen Lehrkonzept überzeugen möchte, kann noch am 20. Oktober am Bewerbertag teilnehmen, um in das HdWM-Studium einzusteigen. Die Hochschule bietet Spätentschlossenen noch letzte Studienplätze für das laufende Semester an.

Die physische Distanz zu den Studierenden hat weitere Innovationen an der HdWM angestoßen. Das Digital Community Building soll den Studierenden gerade im Online-Unterricht die Möglichkeit geben, sich das Campusleben nach Hause zu holen. Events und Anlaufstellen fördern den Zusammenhalt unter den Studierenden, auch wenn sich diese teilweise noch nie auf dem Campus gesehen haben. Die Teaching Library zielt auf die Medienkompetenz der HdWM-Studierenden ab. Durch spezielle Seminare, Workshops und ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ vermitteln Dozierende, Mitarbeitende der Bibliothek und Kommilitonen sicheres akademisches Arbeiten und die Fertigkeiten, um die passende Literatur zu beschaffen.

Die Angebote der Hochschule werden gut angenommen und schlagen sich positiv in einer Studierendenbefragung nieder. Steffen Eisenmann, Qualitätsmanagementkoordinator der Hochschule, freut sich über das gute Abschneiden: „Im Bereich Service konnten wir uns im Vergleich zu vor der Pandemie sogar verbessern – und das trotz reiner Online-Betreuung. Auch der Online-Unterricht hat viele Vorteile, wie die Umfrage gezeigt hat. Die Studierenden schätzen Flexibilität und Zeitersparnis. Sie können Privates und Studium besser miteinander vereinen.“ Die Ergebnisse der Umfrage schlagen sich im Blended-Learning-Konzept nieder, das die Vorteile der Online- und Präsenzlehre miteinander verknüpft. red