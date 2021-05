Online über das Buga-Gelände

Zu einem Online-Rundgang über das Buga-Gelände lädt die Bundesgartenschaugesellschaft in ihrer Reihe „Buga 23: Plattform“ am Donnerstag, 20. Mai, ein. Geschäftsführer Michael Schnellbach und Projektleiter Hanspeter Faas geben dabei ab 18 Uhr neue Einblicke auf das sich wandelnde Spinelli-Gelände.

AdUnit urban-intext1

Michael Schnellbach erläutert

Vom einstigen Militärgelände zum Landschaftspark einer Bundesgartenschau ist es ein tief gehender Transformationsprozess, so die Buga-Gesellschaft. Auf ihrem Weg zur Eröffnung in knapp zwei Jahren sei die Buga 23 mit großen Schritten vorangeschritten. Wie eine Lagerhalle zum Thementor wird und in welcher Weise die bestehenden Wege auf dem Gelände die zugrundeliegende Struktur für die 17 Zukunftsgärten auf dem Experimentierfeld nördlich der U-Halle liefern, erläutert Michael Schnellbach. Die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung im Netz lauten:

Internetlink: www.bit.ly/33Og7Io (Meeting-ID: 961 8503 0490, Kenncode: n6Na8k) red/stp