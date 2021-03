Mannheim. Gemeinschaftliches Wohnen will das Projekt „Esperanza“ auf dem Franklin-Gelände ermöglichen und dazu zwei miteinander verbundene Häuser bauen. Die Gruppe sucht dazu sowohl noch Mitbewohner als auch Investoren. Denn ein Teil des Baukapitals soll durch Schwarmkredite eingeworben werden – Kredite von Privatpersonen ab 500 Euro Höhe, die vertraglich abgesichert und verzinst werden.

Ein Online-Treffen zum Projekt gibt es am ersten Dienstag im Monat – also auch an diesem Dienstag ab 19 Uhr. Anmeldung und weitere Infos bei info@esperanza-mannheim.de.