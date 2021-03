An diesem Donnerstag, 18. März, können sich Studieninteressierte aus aller Welt im Rahmen der Online Experience Days virtuell über die Masterstudiengänge der Universität und das Campusleben in Mannheim informieren. An diesem Tag stellt die Uni zwischen 8.30 und 17.30 Uhr ihr Angebot in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Informatik und Mathematik vor.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten in Live-Streams und Live-Chats Fragen rund um die Studieninhalte, das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren oder mögliche Auslandsaufenthalte. Außerdem berichten Studierende von ihrem Alltag, ihren Auslandssemestern und Praktika sowie dem Campusleben. Zusätzlich haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Campus virtuell zu entdecken und mehr über das Leben in der Quadratestadt zu erfahren.

Wichtige Infos und Erklär-Videos können die Interessierten in ihrem persönlichen Profil speichern und auch nach der Online-Messe noch abrufen. Die Teilnahme an den Online Experience Days ist kostenlos. Die Anmeldung ist im Internet möglich. Am 12. Juni finden außerdem die Online Experience Days für Bachelorstudiengänge statt. red/lia