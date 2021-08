Online-Diskussion der Linken

Am Dienstag, 3. August, um 19 Uhr, veranstaltet die Mannheimer Linke zum Thema „Gegen Rechts: Demokratie schützen mit Engagement vor Ort! Rechtsextremismus und Populismus zurückdrängen!“ eine Online-Diskussion mit Petra Pau, MdB und Vizepräsidentin des Bundestags. Mit dabei ist Gökay Akbulut MdB. Rechtsextremismus sei die „größte Gefahr für die Demokratie“, und eine zunehmende Akzeptanz von Gewalt ist festzustellen, heißt es in der Ankündigung. „Ursache ist auch eine neoliberale Politik, in der das Soziale klein geschrieben und die Demokratie entleert wird.“ Diese Tendenzen müssten „ernsthaft bearbeitet werden“. Übertragen wird das Event auf Youtube unter www.youtube.com/dielinkema. Einwahldaten gibt es auf Anfrage unter info@dielinke-ma.de. red

