Online-Debatte über günstiges Wohnen

Zu einer Online-Diskussion zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum in der Rhein-Neckar-Region“ laden die Wohnprojekte des Mietshäuser Syndikats Kommunalpolitiker sowie andere Interessierte aus Mannheim, Heidelberg, Weinheim und Dossenheim ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 18. Juni, um 15.30 Uhr statt. Die Zugangsdaten gibt es in Kürze unter folgendem Link: www.syndikat.org/de/delta-sozial/.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Region sei nach wie vor immens, so die Organisatoren. Deshalb wolle man mit den Gemeinderäten auf alternative Entwicklungsmöglichkeiten schauen. Als Beispiel nennen sie Freiburg, „wo Mitglieder des Mietshäuser Syndikats in größerem Rahmen dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen“. Regina Maier und Helma Haselberger vom Freiburger Verein „Wem gehört die Stadt“ e.V. werden schildern, wie sie dies erreichen konnten. red/imo