Olympia und Machtpolitik

Sportliche Großereignisse haben immer auch eine politische Dimension – nicht nur die viel diskutierte Fußball-WM in Katar. Dies galt bereits für die Olympischen Spiele der Antike. Dem Spannungsfeld zwischen Sport und Machtpolitik widmet sich am Donnerstag, 9. Februar 2023 um 19 Uhr ein Vortrag im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus C 5 der Reiss-Engelhorn-Museen. Auf Einladung des Mannheimer Altertumsvereins, der regelmäßig Experten zu Vorträgen zur Regionalgeschichte einlädt, wird Althistoriker Christian Mann von der Universität Mannheim zeige, wie politische Konflikte die Geschichte des antiken Olympia ebenso wie sportliche Wettkämpfe prägen. Auch wenn sie Einheit über politische Gräben hinweg stiften sollten, andererseits waren sie machtpolitisch aufgeladen. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten. pwr

