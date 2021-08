Olaf Scholz kommt in die Mannheimer Neckarstadt

Der Alte Meßplatz bildet die Bühne für den Mann, der in Sachen Beliebtheit als Kanzlerkandidat seinen Konkurrenten und seine Konkurrentin überraschend deutlich hinter sich gelassen hat: Olaf Scholz. Der SPD-Mann kommt im Rahmen seiner Zukunftsgespräche am Samstag, 11. September, 18 Uhr, in die Neckarstadt-West, um die Mannheimer Bundestagskandidatin Isabel Cademartori zu unterstützen. „Gemeinsam möchten sie die Ideen der SPD für die Zukunft Deutschlands vorstellen. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei die Möglichkeit, Fragen an Scholz zu stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wahlkampfteams von Isabel Cademartori.

