Olaf Scholz kommt für Wahlkampf im September nach Mannheim

Karlsruhe/Mannheim. Rund fünf Wochen vor der Bundestagswahl will Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD erstmals auch direkt in Baden-Württemberg um Wählerstimmen werben. Zum Auftakt seines Wahlkampfes im Südwesten wird Scholz am Montag nach einem Interview in Heilbronn am Abend in Karlsruhe erwartet. Im September sind bislang drei weitere Auftritte von Scholz geplant: in Mannheim (11. September), Stuttgart (13. September) und bei einer weiteren Veranstaltung am 20. September.

In den jüngsten Umfragen hatte die SPD die lange zweitplatzierten Grünen überholt und war der Union teilweise bereits dicht auf den Pelz gerückt. Dort ist die Unruhe groß, denn der Vorsprung von CDU und CSU sowie ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) vor der Konkurrenz schmilzt. Wahlumfragen sind aber generell immer mit Unsicherheiten behaftet.