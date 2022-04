Oktoberfest - Vorverkauf beginnt

Mannheim. Der Vorverkauf für das Mannheimer Oktoberfest startet an diesem Montag. Dies teilte Geschäftsführer Arno Kiegele am Freitag mit. Erst wegen der Pandemie und dann wegen der Nachrichten aus der Ukraine sei der Vorverkaufstermin immer wieder hinausgezögert worden. „Wir haben uns jetzt entschlossen, nicht weiter zu warten, bis uns der Himmel auf den Kopf fällt, sondern den Vorverkauf zu beginnen und damit ein Leuchtfeuer der Hoffnung zu setzen“, schreibt Kiegele. Das Oktoberfest soll an den Wochenenden vom 14. Oktober bis 5. November an neuer Stelle auf dem Mannheimer Maimarkt stattfinden.

Dafür plant der Veranstalter erstmals vor dem Reitstadion ein vergrößertes Festzelt mit einer Gesamtkapazität von 3400 Plätzen, zentralen Boxen, „Pole Positions“ und einem neuen, eigens entwickelten Heizsystem. Mit dabei sind nahezu alle bewährten Partybands, die das Oktoberfest von Anbeginn begleitet haben. Einzig die Münchner Band „Topsis“ ist nach fünf Jahrzehnten von der Bühne abgetreten. Als ebenbürtiger Ersatz kündigt Kiegele die „Störzelbacher & Strings“ an.

Erstmals wird am Sonntag, 30. Oktober, das große Fest der Blasmusik mit einem zünftigen Frühschoppen von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Für Stimmung sorgen „Dennis Nussbeutel & seine Musikanten“. Die Band in reiner Egerländerbesetzung mit Gesang hat sich voll und ganz der gemütlichen, bayrisch-böhmischen Blasmusik verschrieben. Der Tisch für 8 Personen kostet 120 Euro bei freier Platzwahl. Weitere Kategorien sind etwa die Boxen, die Pole Positions oder der exklusive 7. Himmel.

Infos und Reservierungen: www.oktoberfest-mannheim.de

