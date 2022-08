Oktoberfest am Maimarktgelände

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause heißt es beim Mannheimer Oktoberfest am 14. Oktober „O’zapft is“. Wie der Veranstalter mitteilt, wird es auf dem neuen Veranstaltungsgelände am Reitstadion an neun Abenden bis zum 5. November ein Wiedersehen mit fast allen Stimmungsgaranten der letzten Jahre geben. Zwar sind die Topsis nach fünf Jahrzehnten von der Bühne abgetreten, dafür werden aber die Störzelbacher & Strings auftreten. Als Neuerung wird es erstmals am 30. Oktober einen Frühschoppen mit dem Europameister der böhmischen Blasmusik, Dennis Nussbeutel & seinen Musikanten, geben.

„Wir haben uns nach reiflicher Überlegung entschlossen, ein Zeichen zu setzen und ein Fest, das in der Vergangenheit für ein respektvolles Miteinander mit hohem Unterhaltungswert stand, auch unter schweren Bedingungen zu realisieren. Wir möchten an die positiven Momente in unserem Leben anknüpfen und der Lebenslust neue Nahrung geben – getreu dem Motto, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer“, wird der Geschäftsführer der Platzhirsch GmbH, Arno Kiegele, zitiert.

Ab 14. Oktober wird auch in Mannheim auf Bairisch gefeiert. © Achim Keiper

Vieles sei beim diesjährigen Oktoberfest anders, so die Mitteilung: Das Festzelt wurde für den neuen Standort am Mannheimer Maimarkt vor dem Reitstadion optimiert. Es ist nun etwas länger und bietet 3250 Besuchern Platz. Die zentralen Boxen werden als „Pole Position“ ausgebaut und vergrößert. Der durch Hochleistungsventilatoren im Giebel erzeugte Luftstrom sorge für einen permanenten Abtransport der Aerosole und werde durch das Einblasen geheizter Luft gespeist.

Laut Veranstalter sind 75 Prozent der Tickets bereits verkauft. Die verbleibenden Tische können unter www.oktoberfest-mannheim.de reserviert werden. Der Preis für den günstigsten Zehner-Tisch liegt bei 240 Euro. Die weiteren Kategorien gliedern sich in Tische für bis zu zehn Personen im Außen-, Mitte- und Innenbereich in der sogenannten Schwemme, Tische in den Boxen und der „Pole Position“ sowie den exklusiven „7. Himmel auf“, wo Schmankerlplatte und Parkplatzreservierung inklusive sind. Am Sonntag, 30. Oktober, findet ein Frühschoppen von 11 bis 16 Uhr statt. Der Tisch für acht Personen kostet 120 Euro bei freier Platzwahl. red