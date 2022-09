Wo liegen die Stärken und Schwächen? Beim Lesen? Beim Schreiben? Bei der Sprachkunde? Mit differenzierten Leistungsbewertungen hat die Gerhart-Hauptmann-Grundschule (GHS) ab 2013 bis 2018 Schülerinnen, Schülern und deren Eltern genaue Hinweise darauf gegeben, wo noch Nachholbedarf besteht. Dadurch, so Rektor Timo Haas, könnten sie zielgenau gefördert werden. Und zwar ohne Ziffernnoten.

Aber die damalige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verlängerte den Schulversuch nicht – trotz heftigen Protests von vielen Seiten. Dabei standen die Eltern ebenso voll hinter dem Modell und wehrten sich ebenso vehement gegen die Einstellung des Schulversuchs wie die Stadt Mannheim und zahlreiche Bildungspolitiker und Wissenschaftler.

An Erfahrungen anknüpfen

Auch die Jungbuschschule steigt beim Modellversuch mit ein. © Katharina Koser

Eisenmanns Nachfolgerin Theresa Schopper (Grüne) unternimmt jetzt einen neuen Anlauf und startet einen Versuch an 35 Schulen. Dieser Versuch nennt sich auf Bürokratendeutsch „Lernförderliche Leistungsrückmeldung“. Und verzichtet in noch etwas größerem Umfang auf Ziffernnoten. Damals gab es diese noch zumindest in den Abschlusszeugnissen der vierten Klassen , das fällt jetzt weg.

Die GHS auf der Rheinau kann an ihre Erfahrungen aus den Jahren 2013 bis 2018 anknüpfen. Mit dabei ist in Mannheim jetzt außerdem die Jungbuschschule. bhr