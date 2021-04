Bei Kontrollen gewerblich genutzter Fahrzeuge auf der Friesenheimer Insel hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie das Präsidium am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstagmorgen zwischen 8 und 12 Uhr insgesamt 44 Fahrzeuge sowie 74 Personen überprüft. 51 Mal wurde gegen die Maskenpflicht verstoßen – mittlerweile müssen ja gemäß der Corona-Landesverordnung alle Menschen aus unterschiedlichen Haushalten, die miteinander im Auto sitzen und keine Lebenspartner sind, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die meisten Betroffenen, die teils aus anderen Bundesländern oder dem Ausland kämen, hätten diese Vorschrift nicht gekannt und sich einsichtig gezeigt, so die Polizei. Daher seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich gewesen.

AdUnit urban-intext1

Zudem wurden vier Verstöße wegen unzureichend gesicherter Ladung festgestellt, fünf gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen sowie je ein Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Ermächtigens hierzu sowie gegen die Gurtpflicht. Fünf Fahrzeuge wiesen technische Mängel etwa an den Reifen oder der Beleuchtung auf, auch eine beschädigte Frontscheibe und eine defekte Hubladebühne entdeckten die Beamten. pol/sma