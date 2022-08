Ohne Maske bei Ticketkontrolle - Körperverletzungen in Mannheimer S-Bahn

Mannheim. Eine Frau hat am Dienstagabend in der S-Bahnlinie 9 in Mannheim eine Auseinandersetzung mit einer Zugbegleiterin gehabt. Wie die Bundespolizei mitteilt, stieg die 44-Jährige gegen 18.50 Uhr am Hauptbahnhof in die S9 in Richtung Mannheim-Waldhof ein und trug dabei keinen Mund-Nasen-Schutz. Bei der anschließenden Ticketkontrolle wies eine Zugbegleiterin die Frau auf die geltenden Hygieneregeln hin. Im Verlauf der Kontrolle kam es zu weiteren Unstimmigkeiten, sodass die Zugbegleiterin den Triebwagenführer hinzuzog. Dennoch entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Laut Bundespolizei wurde niemand verletzt, die 44-Jährige wurde aber von der weiteren Fahrt ausgeschlossen.

Die näheren Umstände der Rangelei sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Gegen beide Frauen ist ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.