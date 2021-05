Mannheim. Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend in der City ohne Führerschein Auto gefahren. Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, als er mit seinem Mercedes am Paradeplatz an einer roten Ampel stand und dabei fortwährend aufs Gaspedal drückte. Bei Grün beschleunigte er so stark, dass er beim Abbiegen ins Schleudern kam und fast quer stand. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass ihm schon im Februar der Führerschein abgenommen worden war.

