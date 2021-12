„Offene Weihnacht“ in der CityKirche Konkordien findet statt - Spenden gesucht

Mannheim. Die beliebte „Offene Weihnacht“ in der CityKirche Konkordien an Heiligabend findet statt - allerdings in zwei Schichten, wie die Evangelische Kirche Mannheim mitteilte. Wegen Corona und der geltenden Hygienevorschriften findet die Offene Weihnacht an Heilig Abend wie folgt statt: In zwei Schichten können um 18.30 Uhr und dann um 20.30 Uhr bis zu 80 Gäste in die Kirche kommen, um dort Essen und Gemeinschaft zu erleben. Für die Teilnahme gilt die Regel 2Gplus. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ergänzend soll es auch ein "to-go-"Angebot geben. Für beides sind insgesamt 30 ehrenamtlich Helfende im Einsatz, die im Kirchenraum, bei der Ausgabe und auch draußen beim Testen und Einchecken arbeiten.

Traditionell erhalten die Gäste eine Geschenketüte. Dafür werden noch Süßigkeiten, Hygieneartikel und schöne Kleinigkeiten gesucht. „Viele Menschen sind derzeit am Ende ihrer Rücklagen, ihrer Hoffnung und ihres Mutes angekommen“, so Pfarrerin Ilka Sobottke. Dafür bittet das Team um Spenden: Willkommen ist Nützliches und Schönes, insbesondere Hygieneartikel, verpackte Süßigkeiten, Mützen, Schals und Handschuhe. Spenden können noch bis 22. Dezember direkt in der Kirche oder im Pfarramt in R3, 3 abgegeben werden. Die CityKirche Konkordien ist täglich von 11-15 Uhr geöffnet.