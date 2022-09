Offene Schreibwerkstatt in der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim. Die Stadtbibliothek Mannheim bietet allen Schreibinteressierten unter professioneller Leitung von Autorin Christine Weiner eine monatlich stattfindende offene Schreibwerkstatt an: Am Donnerstag, 29. September, 18 Uhr, im Bibliothekslabor im Dalberghaus N 3, 4, werden unkomplizierte und kreative Wege eröffnet, mit dem Schreiben eigener Texte in Berührung zu kommen, sich mit anderen Menschen auszutauschen und das Geschriebene miteinander zu teilen. Dabei geht es etwa um Fragen wie: Was ist eine Szene? Gibt es so etwas wie den Filmkuss auf Papier? Und überhaupt: einfach losschreiben oder braucht es einen Plan?

Jeder Abend der Reihe steht für sich und bietet andere, neue Impulse. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Anmeldung ist erwünscht telefonisch unter 0621/293-8923 oder per Email an manuela.berwanger@mannheim.de. Weitere Termine: Immer donnerstags, 27. Oktober, 24. November, 15. Dezember. Die Offene Schreibwerkstatt wird gefördert von der Karin und Carl-Heinrich Esser Stiftung Mannheim.