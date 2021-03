Mannheim. Vielen Bürgern fällt ein Stein vom Herzen: Seit Montag dürfen Friseure ihre Salons wieder öffnen. Wer einen Termin ergattert hat, ist froh, sich von kaputten Spitzen, herausgewachsenen Ansätzen oder zu langen Haaren endlich zu trennen.

Bei „Bloom‘s“ in C 1 wird eifrig geschnitten und gefärbt. Zeit für ein Interview haben die Friseure nicht, zu sehr sind sie eingespannt. Dominic Schubardt verlässt den Salon mit einem frischen Haarschnitt. „Das war schon höchste Eisenbahn“, sagt der Lambsheimer und lacht. „Normalerweise gehe ich alle sechs Wochen zum Friseur.“ Im Oktober hat er das letzte Mal seine Haare in die Hände eines Profis übergeben. „Tatsächlich hat mir meine Frau den Friseurtermin zum Valentinstag geschenkt“, verrät er.

Bei „Sibel“ nahe dem Marktplatz ist ebenfalls viel los. Sibel Yildiz-Bulut gönnt sich am Nachmittag nach mehr als sechs Stunden Arbeit zum ersten Mal eine kurze Pause. Seit 9 Uhr morgens ist die Inhaberin beim Schneiden und Färben im Einsatz. Erst um 20 Uhr wird der letzte Kunde gehen. „Wir sind die nächsten zwei Wochen sehr gut ausgebucht“, sagt sie. „Die Leute waren drei Monate nicht mehr beim Friseur.“ Vor rund zwei Wochen hat sie die ersten Anfragen entgegengenommen, per Telefon, online, aber auch via Instagram. Normalerweise kommt durch die zentrale Lage viel spontane Laufkundschaft, derzeit bedient sie die Kunden mit Termin. Hygienevorschriften hält sie streng ein, kosmetische Dienstleistungen wie Augenbrauen zupfen oder Bart schneiden seien aktuell nicht erlaubt, erzählt Yildiz-Bulut.

Schlange vor dem Laden

Viele ihrer Mitarbeiter haben sich am Montag freiwillig in den Dienst gemeldet. „Wir haben es so vermisst, zu arbeiten“, sagt sie. Nuran Dogan lässt sich die Spitzen schneiden. „Endlich“ – die Vorfreude steht ihr ins Gesicht geschrieben. „Ich habe den Termin schon lange“, erzählt die Mannheimerin und betritt das Geschäft. Im Salon lässt ein Mannheimer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, Foliensträhnen am Ansatz einwirken. „Vor fünf Monaten war ich das letzte Mal beim Friseur “, erzählt er. Froh sei er, dass er vor einer Woche den Termin rechtzeitig erhalten habe. „Ich befürchte, dass es in den kommenden Monaten einen Ansturm auf die Friseure gibt.“ Inzwischen ist Josephine an der Reihe. Mit konzentriertem Blick schneidet Yildiz-Bulut der 27-Jährigen die überschulterlangen Haare. Sie bekomme die Spitzen geschnitten, erzählt die Studentin aus Waldmichelbach. Gepflegte Haare gehören für die junge Frau dazu. „Jetzt fühle ich mich wie neu geboren“, sagt sie fröhlich.

Vor dem Herrensalon „The Best!“ in G 3 hat sich eine Schlange an Wartenden gebildet. Inhaber Ugur Kormaz schließt die Tür von innen ab und lässt den nächsten Kunden immer erst dann rein, wenn ein anderer fertig ist. Bis 18 Uhr sei er voll, berichtet der Friseur. Die Kunden müssten eine Wartezeit von einer Stunde mitbringen, sagt er. Mehr Zeit hat er nicht – der nächste Kunde wartet schon. Auch Lucas Schwarz steht bereits seit 20 Minuten vor der Tür. „Ich bin spontan heute vorbeigekommen“, sagt er.

Salvatore Jaci ist nicht verwundert, dass die Friseursalons mehr als gut besucht sind. „Wir waren elf Wochen geschlossen. Die Leute stehen in den Startlöchern.“ Der Obermeister der Friseur-Innung Mannheim mit eigenem Salon in Seckenheim freut sich ebenfalls über ein volles Terminbuch. „Der Nachholbedarf ist sehr groß. Wir haben unsere Kunden vermisst und sie uns.“

Bei Adelina Annese im Salon „Crazy Haircut“ ist es fast leer – bis auf eine Kundin, der sie gerade die Haare wäscht. Doch der Terminkalender ist trotzdem voll. „Wir sind heute komplett ausgebucht“, sagt sie. „Mein erster Kunde war bereits um 8.40 Uhr da“, verrät sie schmunzelnd. Bis 19.30 Uhr wird die vierfache Mutter im Laden stehen. „Aber es macht mir Spaß.“ Diese Woche sei komplett voll, für die kommende Woche gebe es noch rund zehn freie Termine, so die Inhaberin. Sie habe verlängerte Öffnungszeiten.

Bei Thomas-Armin Mathes, Inhaber von „Tom.Co.“, ist es ruhig. Man vergebe Termine so, dass die Plätze mit nötigem Abstand besetzt würden, erklärt er. Verschiebbare Trennwände sorgen für zusätzliche Sicherheit. Wer sich die Haare bei ihm schneiden lassen will, muss Geduld haben. „Wir sind komplett ausgebucht.“ Im März gebe es keine Termine mehr.

Abdullah Ispirli freut sich, dass die Friseure wieder öffnen durften. Bei „Icon“ nahe der Kapuzinerplanken gibt es noch freie Termine. Der Inhaber hat mehr Zulauf erwartet. „Ich habe damit gerechnet, dass die Leute uns die Bude einrennen“, sagt Ispirli. „Ausgebucht sind wir leider noch nicht.“ Er ist davon überzeugt, dass manche Friseure trotzdem heimlich Haare geschnitten haben – was er nicht fair findet. „Wenn sich jeder daran gehalten hätte, dann hätten wir jetzt mehr zu tun.“