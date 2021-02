Die CDU lädt zu einer Video-Veranstaltung mit ihrem früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger. Er wird auf Einladung von Alfried Wieczorek, Landtagskandidat im Mannheimer Süden, am Montag, 15. Februar, um 16 Uhr zum Thema „Was gibt es noch zu tun in Sachen Digitalisierung?“ sprechen. Dabei werde der einstige EU-Kommissar sowohl auf den aktuellen Stand der Digitalisierung in Deutschland und Europa eingehen als auch die Herausforderungen in der Corona-Pandemie beleuchten, heißt es.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seien herzlich zu der Video-Veranstaltung mit Oettinger eingeladen, die über die Facebookseite der Mannheimer CDU übertragen werde (facebook.com/cdumannheim). red/sma