Wie sieht es mit Klima- und Umweltschutz an Mannheimer Schulen aus? Wie lässt sich ökologisches Denken praktisch im Schulalltag umsetzen? Wie sollen Schulgebäude und Höfe gestaltet werden? Wie sind Nachhaltigkeitsthemen im Bildungsplan verankert? Um diese und weitere Fragen geht es bei einer Onlinekonferenz der Stadt für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 am Mittwoch, 24. März, 17 bis 19.30 Uhr. Die Bürgermeister Diana Pretzell und Dirk Grunert wünschen sich Ideen, die in den Mannheimer Klimaschutz-Aktionsplan 2030 einfließen sollen.

AdUnit urban-intext1

Vergleichbare Fragestellungen haben immer wieder auch bei Stadtteilversammlungen für Jugendliche eine Rolle gespielt, die vom Kinder- und Jugendbüro 68Deins organisiert wurden. Auf dieser Basis sei die Onlinekonferenz vorbereitet worden. Neben den beiden Bürgermeistern werden Mitarbeitende der Abteilung Klimaschutz und der Klimaschutzagentur sowie Vertreterinnen und Vertreter der Organisation „Fridays for Future“ und des Mannheimer Jugendbeirats teilnehmen. Anmelden können sich Schülerinnen und Schüler unter tabea.judt@mannheim.de. Dort bekommen sie weitere Infos und den Teilnahmelink zur Online-Veranstaltung. bhr