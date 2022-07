Öffnungszeiten im Mannheimer Gartenhallenbad wegen Special-Olympics eingeschränkt

Mannheim. Vom 13. bis 16. Juli finden in Mannheim die Landes-Sommerspiele von Special-Olympics Baden-Württemberg statt. Neben spannenden Wettkämpfen von rund 700 Sportlerinnen und Sportlern in rund zehn Sportarten wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Das Gartenhallenbad Neckarau ist dabei einer der Austragungsorte und wird daher im Zeitraum der Spiele nur eingeschränkt für die Öffentlichkeit geöffnet sein. Am Mittwoch, 13. Juli, endet der Bäderbetrieb um 18 Uhr. Am Donnerstag, 14., und Freitag, 15. Juli, bleibt das Bad geschlossen. Am Samstag, 16. Juli, beginnt der Bäderbetrieb erst um 16 Uhr. Der Saunabetrieb ist von den Änderungen ebenfalls betroffen.

