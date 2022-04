Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in den Ferien geändert

Mannheim. In den Osterferien gelten in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, die Kinder- und Jugendbibliothek sowie die Musikbibliothek in der Innenstadt und die Zweigstelle Rheinau bleiben von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, geschlossen. Die Zweigstellen Neckarstadt West, Seckenheim und Feudenheim sind vom 15. bis 23. April nicht besetzt. Auch die Mobile Bibliothek bleibt in dieser Zeit im Depot. Die Bibliotheken in Friedrichsfeld und Sandhofen sind vom 13. bis 23. April geschlossen, in Neckarau, Schönau und Vogelstang vom 14. bis 23. April. Die Zweigstelle Käfertal hat vom 14. bis 18. April geschlossen und öffnet in der Ferienwoche Dienstag und Freitag, 10 bis 12 Uhr, und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr. Die Stadtteilbibliothek Herzogenried schließt über die Feiertage und hat dann Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 14 Uhr, und Freitag, 10 bis 15 Uhr, geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Mehr Informationen unter stadtbibliothek.mannheim.de