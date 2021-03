Ab dem heutigen Montag sind schrittweise Öffnungen möglich – sie stehen in Mannheim angesichts hoher Inzidenz-Zahlen aber auf wackeliger Grundlage. Am Sonntagabend wies Ralf Walther, Sprecher des Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz, in einer Mitteilung darauf hin, dass bei einem Überschreiten der kritischen 100er Grenze bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tage (Sieben-Tage-Inzidenz) die Berechtigung für Öffnungen wieder wegfallen kann.

Am Wochenende wurden dem städtischen Gesundheitsamt 66 neue Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gemeldet; 53 Fälle am Samstag und 13 Fälle am Sonntag (jeweils bis 16 Uhr). Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle auf 11 020 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt bezogen auf die Zahlen der Stadt Mannheim 95,3. Am Samstag lag der Wert noch bei 98,5. Bislang gelten in Mannheim 10 154 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 613 akute Infektionsfälle. Virus-Mutationen spielen inzwischen bei etwas mehr als einem Drittel aller Fälle eine Rolle.

Die Museen und andere kommunale Einrichtungen bereiten laut Walther die entsprechenden Öffnungen im jeweils zugelassenen Umfang vor. Beim Herzogenriedpark bleibt es bei der Öffnung nach den derzeitigen Regelungen, die einen unkomplizierteren Zugang erlauben als die für botanische Gärten vorgesehene Regelung der Rechtsverordnung. Der Luisenpark wird ab Samstag einen nach Rechtsverordnung erlaubten Zugang auf Anmeldung ermöglichen, wenn dies nach der Inzidenzlage bis zum Ende der Woche möglich ist. Hier sind Besucherlenkungssysteme und Absperrungen mit Blick auf die Baumaßnahmen vorzunehmen. Einzelheiten zur Öffnung kommunaler Einrichtungen auf Basis der neuen Rechtsverordnung werden morgen mitgeteilt.

Der Inzidenzwert liegt, Stand Sonntag, in Mannheim noch unter der 100er Grenze. Sollte sich dies ändern, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, und die Inzidenz von 100 drei Tage in Folge überschritten werden, werde dies offiziell festgestellt. Am übernächsten Tag entfallen dann die Berechtigungen zu Öffnungen. Dass die so eintritt, sei laut Walther „für die nächsten Tage nicht auszuschließen.“

Maßgeblich für den Anstieg der Infektionszahlen in Mannheim seien seit 20. Februar zu einem wesentlichen Teil „abgrenzbare Cluster im privaten und betrieblichen Kontext“, so heißt es in der Mitteilung der Stadt. 116 positive Fälle seien innerhalb der letzten zehn Tagen vier Clustern (Häufungen) zuzuordnen, die deutliche Mehrheit dabei in den letzten fünf Tagen. Die Zuordnung der Infektionsquelle bei den einzelnen Fällen könne derzeit vom Gesundheitsamt bei 70 bis 75 Prozent geleistet werden. Daher seien Erweiterung und Durchsetzung der Maskenpflicht sowie Testungen erforderlich.