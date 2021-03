Das Technoseum bereitet seine Wieder-Eröffnung nach der coronabedingten Pause bereits intensiv vor. „Wir benötigen aber ein paar Tage Vorlauf“, sagt Sprecherin Marit Terling. Zwar wolle man unbedingt so schnell wie möglich wieder den Kontakt mit dem Publikum herstellen, sitze aber in dem Haus an der Museumsstraße „mit hibbeligen Füßen“ da“ und hoffe, dass der Pandemieverlauf eine rasche Öffnung nun auch zulässt. Wegen der nach wie vor hohen Inzidenz-Zahlen sei nicht auszuschließen, dass die jetzt möglich gewordenen Öffnungen bald wieder zurückgenommen werden müssen. Zusätzlich zur vorsichtigen Öffnung hat das Technoseum eine neue Sonderausstellung zum Thema optische Täuschungen vorbereitet. Diese Schau unter dem Titel „Kopfsalat“ wird – so es möglich ist – am 26. März eröffnet und läuft bis 1. August. lang