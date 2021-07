Öffentlicher Tanz in Mannheim zu Frankreichs Nationalfeiertag

Am 14. Juli feiert das Institut Français (IF) den französischen Nationalfeiertag mit einem öffentlichen Bal Musette im Zeughausgarten in C 5. Ähnliche Veranstaltungen gibt es im Nachbarland mit den ausgelassenen Tanzveranstaltungen „bals populaires parisiens“ bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die werden insbesondere in den zahlreichen Pariser Cafés gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Festtag beginnt in Mannheim um 17 Uhr mit dem Vortrag „Ey! Wie schmeckt der Coffee süsse“ von Louis Delpech über die deutschen und französischen Traditionen der Kaffee-Kantate, garniert mit Klangbeispielen. Der Mitarbeiter des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich stellt dabei Barockmusik aus Frankreich und Deutschland vor. Im Werk von Johann Sebastian Bach ist die humoristische Kaffeekantate eher ungewöhnlich, denn es handelte sich weder um ein geistiges noch fürstliches Huldigungsstück. Aber der Leipziger Starkantor war nicht der einzige, der dem braunen Lebenselixier Noten widmete: In Paris entstanden Nicolas Berniers Kantate „Le Caffé“ und Marin Marais‘ „Saillie du Caffé“.

Fête de la musique am 17. Juli

Ab 20 Uhr erwartet alle Besucher die deutsch-französische Band Les Primitifs rund um den Akkordeonisten Laurent Leroi. Freude und die Lust an bitter-süßer Melancholie, Wildheit und Zärtlichkeit: Les primitifs erzählen instrumental von den menschlichen Begierden und Leidenschaften. Weitere Musiker sind Matthias Dörsam an Saxophon, Klarinette und Flöten. Erwin Ditzner begleitet auf seiner kleinen Trommel und Michael Herzer am Kontrabass. Aktuell ist noch nicht sicher, ob aufgrund die Corona-Vorgaben gemeinsames Tanzen erlauben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Zeugnausgarten gehört zu den Reiss-Engelhorn-Museen. Dessen Generaldirektor Wilfried Rosendahl erklärt, dass die barocken Räume des Hauses gut zum Thema der Feier passen. Das Museum plane für das nächste Jahr eine große Normannenausstellung - und die siedelten einst in der Normandie. Die Veranstaltung ist kostenlos.

„Es ist wichtig, die deutsch-französische Freundschaft zu zelebrieren“, sagt Virginie Jouhard-Neutard, Geschäftsführerin des Instituts. Mit Musik, Tanz und Feuerwerk werde am Mittwoch in Frankreich der Nationalfeiertag begangen und damit auch Verbundenheit zur Nation gezeigt. Folker Zöller, Honorarkonsul in Mannheim, ergänzt: „Es ist großartig, was in Mannheim dazu in Zusammenarbeit mit Museen und Verwaltung läuft.“ Erster Bürgermeister Christian Specht blickt auf die Veranstaltung des Institut Français vor einem Jahr zurück: „Höhepunkt war die Teilnahme der französischen Freunde per Livestream.“

Drei Tage später, am 17. Juli, findet die Fête de la musique statt (wir berichteten). Organisiert vom Institut Français und der Popakademie soll sie auf dem Toulonplatz von 14 bis 22 Uhr stattfinden. Den Auftakt macht das Ensemble des Feudenheim-Gymnasiums, es folgt die Big Band der Musikschule Jazz4Fun“ Die Band spielt in klassischer Besetzung mit fünf Saxofonen und vier Trompeten, vier Posaunen und Rhythmusgruppe mit Piano, Gitarre, Bass und Drums. Songwriterin Henny Herz und das Pulse Project spielt a schließend eine Fusion aus arabischer und westlicher Musik. Nach der offiziellen Eröffnung um 18.30 Uhr treten Vie au Carrée, Katia Belley und Leopold auf. Alle Bands haben einen Bezug zu Frankreich. Es wird empfohlen, Plätze zu reservieren: kultur@if-mannheim.eu.