Öffentlicher Auftakt zum Masterplan Mobilität 2035

Mannheim. Die Aufgabe lautet: weniger Autos, mehr Fußgänger- und Fahrradverkehr und natürlich mehr öffentlichen Nahverkehr in der Mannheimer City und in den Stadtteilen möglich machen. Mit den Vorbereitungen eines knapp 400 000 Euro teuren Masterplans für die Mobilität bis 2035 beschäftigen sich seit dem vergangenen Sommer vier Planungsbüros unter der Federführung der IVAS Ingenieure (Dresden). Heute, Donnerstag, 6. Mai, sollen das Projekt, seine Ziele und konkreten Schritte erstmals in der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Wie die Verkehrswende bis dahin organisiert werden kann, was nach der Corona-Krise überhaupt machbar ist und welche konkreten Veränderungen notwendig sind, wird Thema bei der Auftaktveranstaltung mit Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) sein, die um 18 Uhr als Livestream im Internet übertragen wird. Dabei, so Dezernatssprecherin Corinna His, werden die ersten Analysen der beauftragten Fachgutachter sowie die verkehrlichen Ziele der Stadt vorgestellt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, dazu ihre Anmerkungen und Fragen vorzubringen. Weitere Informationen sowie den Zugangslink findet man auf einer eigens für den Masterplan eingerichteten Internetseite der Stadtverwaltung.

Info: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/masterplan