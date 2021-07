Oberbürgermeister Peter Kurz einer der Top-Finalisten für den „World-Mayor-Preis 2021“

Mannheim. Als einziger deutscher Bürgermeister gehört Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz zu den zwölf Top-Finalisten in der Endauswahl für den "World-Mayor-Preis 2021". Insgesamt wurden 81 Bürgermeister aus 21 Ländern weltweit dafür nominiert, teilte die Stadt Mannheim mit.

Die Auswahl basiere nicht auf der Anzahl abgegebener Stimmen, sondern auf Stellungnahmen, die bis Ende April abgegeben werden konnten. Die Gewinner des Weltbürgermeisterpreises 2021 und der Weltbürgermeisterehrungen werden am 14. September 2021 bekannt gegeben.

Alle zwei Jahre vergibt die "City Mayors Foundation" die Auszeichnung „World Mayor“. Seit dem Start im Jahr 2004 haben viele Menschen aus der ganzen Welt an diesem Projekt teilgenommen und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nominiert und unterstützt, die es ihrer Meinung nach verdient haben, geehrt zu werden, hieß es in einer Mitteilung.

Geprägt sei das "World-Mayor-Projekt 2021" von der Corona-Pandemie. Deshalb wurden nach Angaben der Stadt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nominiert, die aus Sicht der internationalen Stiftung während der Pandemie Führungsstärke bewiesen haben und ihre Städte auf die Zeit nach Corona vorbereiten, indem sie die Weichen dafür stellen, dass „ihre“ Städte wirtschaftlich, sozial und ökologisch widerstandsfähiger werden.

Hintergrund zum "World Mayor-Preis" Die Stiftung City Mayors Foundation, ein internationaler Think Tank für städtische Angelegenheiten, organisiert das World Mayor Projekt und vergibt seit 2004 – zu Beginn jährlich – und mittlerweile alle zwei Jahre den "World-Mayor-Preis". Dabei wurden immer wieder auch die großen Themen unserer Zeit und deren Bewältigung durch die Bürgermeister aufgegriffen: Die Flüchtlingskrise (2016), die Unterrepräsentation von Frauen in der Kommunalverwaltung (2018) und 2021 die Städte während und nach der Corona-Pandemie.

Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die für den Preis in Frage kommen, werden nicht von einer Jury ausgewählt, sondern von Menschen aus Städten auf der ganzen Welt nominiert und unterstützt. Die Stiftung nimmt die Bewertung der Nominierungen und Stimmen vor. Die Regeln ermöglichen es so auch Bürgermeister aus kleineren Städten und sogar Dörfern, mit denen aus großen Metropolen zu konkurrieren, denn bei der Auswertung wird mehr Wert auf die Kraft und die Überzeugungen der Aussagen gelegt, als auf die Anzahl der Stimmen.

Weitere Informationen auf der World-Mayor-Homepage

„Ich freue mich sehr über die Nominierung. Ich sehe sie als Anerkennung für unsere langfristige und konstante Arbeit“, erklärte Peter Kurz. Der diesjährige Preis unterstreiche die herausragende Rolle, die Kommunen bei der nachhaltigen Bewältigung von Krisen spielen müssten. In Mannheim habe die Verwaltung früh damit begonnen, Bemühungen darauf auszurichten, die Resilienz in Mannheim zu erhöhen. „Corona und seine Folgen zeigen, dass die Fragen, die uns über die letzten Jahre bewegt haben – Demokratie und Rechtsstaat, Bildung, sozialer Zusammenhalt, Klima, Natur und Nachhaltigkeit, Wohnen und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen – alle von diesen Entwicklungen berührt sind und im Lichte der Erfahrungen, die wir gemacht haben und machen werden, noch einmal neu zu bewerten sind“, teilte Kurz weiter mit. „In den Städten werden diese Bewertungen angestellt und damit die Weichen für die Zeit nach Corona gestellt“.

In diesem Jahr wird die "City Mayors Foundation" zusätzlich zum "World Mayor" vier Bürgermeister für ihre Leistungen in Bereichen, wie nachhaltige Entwicklung, internationale Zusammenarbeit, soziale und wirtschaftliche Integration sowie Förderung der Solidarität in der Bürgerschaft auszeichnen. Ein Sonderpreis der Jury wird an einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin für besondere Beharrlichkeit bei der Lösung von Problemen verliehen.