Oberbürgermeister Kurz verurteilt Vorkommnisse bei Demo von Corona-Gegnern

Mannheim. Oberbürgermeister Peter Kurz hat zu Beginn der Etatberatungen am Dienstagmorgen im Gemeinderat die Vorkommnisse bei der Demonstration von Corona-Gegnern am Vorabend scharf verurteilt. Es sei „sehr offensichtlich, dass es sich um orchestrierte Aktionen handelt“. Den Verantwortlichen gehe nicht um wirklich um Freiheit, sondern darum, eine andere Verfassung zu bekommen, die letztlich erst recht in die behauptete Diktatur führe. Das dürfe sich die wehrhafte Demokratie nicht gefallen lassen, „da sind die staatlichen Organe gefragt“.

Trotz eines Verbots waren am Montagabend nach Schätzungen der Polizei bis zu 2000 Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik durch Mannheim gezogen. Rund 800 von ihnen hätten es geschafft, ins Zentrum vorzudringen. Erst als die Polizei sehr starke Kräfte zusammengezogen habe, habe sich die Lage allmählich beruhigt. Im Verlauf des Abends wurden sechs Polizisten verletzt. (mit dpa)