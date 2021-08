Oberbürgermeister Kurz und Würzner kritisieren Bildungspolititk

Mannheim/Heidelberg. Die Oberbürgermeister von Mannheim und Heidelberg haben die Bildungspolitik des Landes kritisiert und fordern eine stärkere Verantwortung der Kommunen in diesem Bereich. In einem gemeinsamen exklusiven Interview mit dieser Redaktion sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD): „Vor 20 Jahren wurde festgestellt, dass nirgends der Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad der Eltern und den Bildungschancen der Kinder größer ist als in Deutschland. Trotzdem hat sich seither wenig daran geändert. Das ist für mich extrem unbefriedigend.“

Die Oberbürgermeister Peter Kurz (r.) und Eckart Würzner. © Blüthner

Kurz drängt auf eine größere Unterstützung des Landes, um die unterschiedlichen Problemlagen einzelner Schulen besser ausgleichen zu können. Zudem wünscht er sich eine Stärkung der Rolle der Städte: „Eigentlich müsste man den Kommunen mehr Verantwortung für die Schulen übertragen.“

Das sieht auch sein Heidelberger Kollege Eckart Würzner (parteilos) so: „Und darum müssen wir in Zukunft auch über diese Zuständigkeiten reden und sie verbessern“, sagte er. „Nur so kommen wir voran. Allerdings muss man das dann auch mit den entsprechenden Ressourcen ausstatten.“ Denn seiner Einschätzung nach scheitern Verbesserungen im Bildungssystem häufig an der Finanzierung: „Es gibt hervorragende Modellprojekte: Die flächendeckende Einführung scheitert oftmals aber am Geld“, sagte Würzner. „Das ist man zum Teil nicht bereit, in die Hand zu nehmen.“

Mit dem Doppel-Interview über Ursachen für und Konsequenzen aus den unterschiedlichen Lebenserwartungen in Mannheim und Heidelberg endet das sechsteilige Daten-Projekt „Die verlorenen Jahre“. In den vergangenen Wochen hat diese Redaktion zu erörtern versucht, warum die Menschen in Mannheim statistisch gesehen im Durchschnitt mehr als drei Jahre früher sterben als die in Heidelberg.