OB-Wahl in Mannheim noch mit altem Kommunalwahlrecht

Mannheim. Bei der Mannheimer Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 18. Juni, kommt noch das alte Kommunalwahlrecht des Landes Baden-Württemberg zum Einsatz. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, tritt die Änderung des Gesetzes erst am ersten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Wenn es wie geplant im April im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet wird, tritt es damit am 1. August 2023 in Kraft. Für die Organisation der OB-Wahl in Mannheim gilt daher noch das alte Recht.

Die Änderung des Kommunalwahlrechts hat der baden-württembergische Landtag gestern beschlossen. Zu den wesentlichen Änderungen gehören unter anderem die Einführung einer Stich- statt einer Neuwahl bei Bürgermeisterwahlen und das kommunale Wahl- und Stimmrecht für wohnungslose Menschen. Das Mindestalter für die Wählbarkeit zum Bürgermeister wird auf 18 Jahre abgesenkt, die Höchstaltersgrenze entfällt.