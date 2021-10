OB spricht in Palermo

75 Bürgermeister aus der ganzen Welt trafen sich jetzt zum Jahresgipfel des Global Parliament of Mayors (GPM) in Palermo, um über drängende Themen wie klimabezogene Migration und die wirtschaftliche Zukunft nach Corona zu diskutieren. Oberbürgermeister Peter Kurz, 2019 zum Vorsitzenden des GPM gewählt, eröffnete den Gipfel und erörterte wichtige Themen der Zusammenarbeit zwischen Städten und Staaten und den einschränkenden Bedingungen, mit denen Mannheim und Städte weltweit konfrontiert sind.

© Pressefotoagentur Thomas Tröste

„Wir versuchen, unsere Nationalstaaten und die EU davon zu überzeugen, die Zusammenarbeit zwischen den Städten zu fördern – insbesondere zwischen europäischen und amerikanischen sowie afrikanischen“, so Kurz, der gerade mit dem World Mayor International Award ausgezeichnet wurde: Die Stärkung der Städte in Afrika sei „nicht nur für den afrikanischen Kontinent entscheidend, sondern für uns alle“. Es sei „sträflich, wie sehr das Potenzial der Zusammenarbeit unterschätzt und vernachlässigt wird“ in der sich verschärfenden globalen Krise.

Sämtliche Kontinente vertreten

Die Nobelpreisträgerin Ellen Johnson Sirleaf hielt die Hauptrede des Gipfels, in der sie darüber reflektierte, wie Städte immer mehr in den Mittelpunkt der Entwicklung gerückt sind. Das Global Parliament of Mayors ist ein Gremium von und für Bürgermeister aus allen Kontinenten. „Es stützt sich auf die Erfahrung, das Fachwissen und die Führungsstärke von Bürgermeistern bei der Bewältigung lokaler Herausforderungen, die sich aus globalen Problemen ergeben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Beteiligung Mannheims an der GPM basiere auf dem Leitbild Mannheim 2030. Darin verpflichtet sich die Stadt, ein „Modell für die internationale Zusammenarbeit von Städten“ zu sein. red/bhr (Bild: Thomas Tröster)