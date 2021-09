OB Peter Kurz gratuliert künftigen Bundestagsabgeordneten

Mannheim. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz gratuliert Isabel Cademartori (SPD), die bei der gestrigen Bundestagswahl das Direktmandat in Mannheim gewonnen hat. Das teilte die Stadt am Montag mit. Ebenfalls gratuliert Kurz Melis Sekmen (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) sowie Gökay Akbulut (Linke), die jeweils über die Landesliste in den Bundestag einziehen. „Dass zukünftig vier Abgeordnete Mannheim im Bundestag vertreten werden, freut mich außerordentlich“, hieß es in der Mitteilung. Die starke Vertretung Mannheims im Bundestag sei ein guter Motor, um die Entwicklung zu einer zukunftsfähigen Stadt weitervoranzutreiben. „Ich wünsche allen vier Abgeordneten viel Erfolg in dieser Zeit größter Anforderungen“, so Kurz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1