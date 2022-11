O Quadrate am Mittwoch für den Verkehr gesperrt

Mannheim. Die Sportparklets in den Mannheimer O Quadraten werden am morgigen Dienstag, 29. November, demontiert und am Mittwoch, verladen und in den Unteren Luisenpark transportiert. Hierfür muss am Mittwoch die Fahrbahn in der Kunststraße in Höhe O3 für den Verkehr gesperrt werde, wie die Stadt Mannheim mitteilt. Auch der Fußgänger- und Radweg ist in diesem Bereich nur eingeschränkt nutzbar. Eine Umleitung über das Quadrat M3 ist ausgeschildert. Am Donnerstag ist die Durchfahrt in der Kunststraße wieder frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sportparklets sind Teil des Projekts "Neue Wege – mehr erleben in der City" der Stadt Mannheim.