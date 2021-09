Nur Schätzungen

Im Gegensatz zur Nationalität eines Menschen oder – im Fall einer registrierten Taufe – der individuellen Konfession, wird die ethnische Zugehörigkeit der Sinti und Roma bei offiziellen Ämtern, Behörden oder Organisationen überhaupt nicht erfasst. Präzise statistische Angaben zu ihrer Zahl in den Stadt- oder Landgebieten der Bundesrepublik stehen deshalb nicht zur Verfügung. Laut der jüngsten Schätzung des Europarats leben rund 105 000 Sinti und Roma in ganz Deutschland, davon 12 000 in Baden-Württemberg. Für den Rhein-Neckar-Raum mit Mannheim schätzte der dort ansässige Landesverband Deutscher Sinti und Roma die Zahl auf rund 4000 – ein Drittel davon.

