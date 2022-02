Nur Infizierte noch isoliert

Das Land Baden-Württemberg lockert die Quarantäne-Bestimmungen für Kitas und Schulen. Wie Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Mittwoch ankündigte, müssen Klassen und Kita-Gruppen künftig „auch bei größeren Ausbruchsgeschehen“ nicht mehr in Quarantäne. Lediglich „positiv getestete Kitakinder und Schülerinnen und Schüler“ müssten sich künftig „absondern“, also zu Hause bleiben.

Bisher lautete die Regel, dass die ganze Klasse oder Kitagruppe in Quarantäne geschickt werden musste, wenn mehr als fünf Kinder oder Jugendliche beziehungsweise 20 Prozent einer Klasse infiziert waren. Nach wie vor würden jedoch „auch weiterhin alle nicht-quarantänebefreiten Schülerinnen und Schüler einer Klasse an fünf Tagen hintereinander getestet, wenn dort Infektionsfälle auftreten“, so das Sozialministerium in einer Mitteilung.

Entscheidungsspielraum vor Ort

Ausnahmen von den (neuen) Quarantäne-Regeln kann es aber nach wie vor geben, wenn die Schulen das für erforderlich halten. Laut Kultusministerium könnten „schulorganisatorische Gründe greifen, die es notwendig machen, eine Klasse vorübergehend im Fernunterricht zu unterrichten“. Deshalb räume man wie bisher Entscheidungsspielräume bei der Unterrichtsgestaltung ein. Wenn der Präsenzunterricht „auch unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen“ nicht mehr vollständig sichergestellt werden könne, dürften „Schulen vorübergehend für einzelne Klassen, Lerngruppen, Bildungsgänge oder auch die gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht wechseln“.

Grundsätzlich gelte aber die neue Quarantäne-Regelung. „Damit schützen wir den Präsenzunterricht und gewährleisten einen einigermaßen geregelten Schul- und Kitabetrieb“, so Minister Lucha. bhr

