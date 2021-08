Nur geimpft, genesen oder getestet ins Hallenbad

Wer im Gartenhallenbad in Neckarau planschen oder seine Bahnen ziehen will, muss entweder von Covid-19 genesen oder vollständig dagegen geimpft sein. Wer das nicht ist, muss beim Eintritt ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Das teilt die Stadt mit und begründet es mit der neuen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des Landes, die bereits seit diesem Montag gilt.

Als Nachweis gelten ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das Ergebnis müssen Badegäste gemeinsam mit dem Ticket vorlegen.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schüler und Schülerinnen. Sie müssen ein Dokument vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie eine Schule besuchen. Da außerdem die Regelungen zur Kontaktverfolgung weiterhin gelten, so die Stadt, sollten Tickets nach wie vor möglichst online über die Seite www.schwimmen-mannheim.de gekauft werden. Auch an der Maskenpflicht in ausgewiesenen Bereichen des Bads ändert sich nichts.

Mehrere mobile Impfteams vor Ort

Noch bis Sonntag, 22. August, ist das mobile Team des Impfzentrums für die Zweitimpfungen sowohl in Käfertal als auch in der Unterstadt im Einsatz, erinnert die Stadtverwaltung. Zwischen 9 und 14.30 Uhr wird im Käfertalter Kulturhaus (Gartenstraße 8) und in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach) in J 6, 1-2 der Impfstoff von Moderna gespritzt. Wie die Stadt mitteilt, sind an beiden Standorten auch Erstimpfungen möglich. Die zweite Spritze gibt es dann vier Wochen später im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände – auch ohne Termin. In der Unterstadt steht zudem in demselben Zeitraum ein Impfbus mit einem mobilen Impfteam auf dem Platz an K 1 auf der Seite zum Luisenring. red/fk

Info: www.mannheim.de/ impfterminvergabe