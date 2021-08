Nur eine Fahrbahn ab 11. August

Mannheim. Die MVV macht auf Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen in der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam, die stadteinwärts zwischen Lange Rötter- und Lenaustraße vom 11. August bis voraussichtlich Mitte Oktober zu Behinderungen führen können. In zwei Bauabschnitten werden die beiden stadteinwärts führenden Spuren in diesem Bereich auf eine Fahrbahn verengt, so dass den Verkehrsteilnehmern vorübergehend nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Im ersten Bauabschnitt von Mitte August bis Mitte September muss zusätzlich die Ein- beziehungsweise Ausfahrt zur Langen Rötterstraße gesperrt werden. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die ausgeschilderte Umleitung über die Verschaffeltstraße oder die Carl-Benz-Straße auszuweichen. Im zweiten Bauabschnitt von Mitte September bis Mitte Oktober findet dann die Neuverlegung und -einbindung der Gas- und Wasserleitungen unter dem Parkstreifen zwischen den Hausnummern 35 und 39 in der Friedrich-Ebert-Straße statt. In diesem Zuge werden auch Hausanschlüsse umgehängt oder erneuert. Eine Umleitung über die Bibienastraße wird für diesen Zeitraum ausgeschildert.

Der Radweg stadteinwärts ist von der Baumaßnahme ebenfalls betroffen. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und den Gehweg zu nutzen. Die Zugänge zu den Gebäuden in der Friedrich-Ebert-Straße 35 bis 39 sei aber jederzeit möglich, so die MVV in ihrer Mitteilung. red/sma