Null neue Fälle am Sonntag

Lediglich zehn weitere Fälle einer Corona-Infektion wurden dem Gesundheitsamt der Stadt über das Wochenende gemeldet – allerdings allesamt am Samstag. Damit steht in der städtischen Statistik für den Sonntag die Null. Die Inzidenz, also die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf Basis der städtischen Zahlen, sinkt damit im Vergleich zum Freitag leicht auf 19,3. Den offiziellen Wert veröffentlicht das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim liegt bei insgesamt 16 281. Da in Mannheim 15 683 Menschen als genesen gelten, werden in der Stadt 296 akute Infektionsfälle gezählt.

Zweitimpfungen auf der Hochstätt

Während an diesem Montag die Impfaktion auf der Rheinau startet, geht sie auf der Hochstätt in die nächste Runde (wir berichteten): Bis Sonntag werden dort die Zweitimpfungen verabreicht. Das Angebot richtet sich also ausschließlich an Mannheimerinnen und Mannheimer, die vor sechs Wochen ihre erste Spritze erhalten haben. Damals wurden Termine vergeben, die Stadt bittet darum, sie einzuhalten. Auch die Zweitimpfung findet im Quartierbüro statt, erneut kommt Moderna zum Einsatz. Als die Impfaktion auf der Hochstätt Anfang Mai begann, sank die Inzidenz in Mannheim übrigens gerade auf 165,8. lok