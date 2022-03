Novavax nun verfügbar

Im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten sind ab diesem Montag Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff möglich. Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Mannheim, teilt die Stadt mit. Auch Personen, die in Mannheim arbeiten und von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, können sich hier impfen lassen (zur Terminbuchung die Postleitzahl des Arbeitgebers angeben). Die zweite Impfung ist ab drei Wochen nach der Erstimpfung empfohlen, Termine werden bei der Erstimpfung vergeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist am Samstag auf 1937 gestiegen, lag am Sonntag dann bei 1871. Wie das Landesgesundheitsamt zudem mitteilt, ist am Samstag eine weitere Person in Mannheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Am Samstag meldete das Amt 849 Neuinfektionen, am Sonntag weitere 580 Fälle. Seit Pandemie-Beginn zählt Mannheim 62 829 bestätigte Infektionen. Weil die Stadt am Wochenende keine Zahlen meldet, gibt es am Montag nicht die „MM“-Grafik. jab/baum

Info: Impfanmeldung unter: www.mannheim.de/kiz

